В Таганроге повысили надежность электроснабжения для 28 тысяч потребителей

В Таганроге энергетики провели капитальный ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства, что позволит обеспечить более стабильное электроснабжение для горожан и предприятий. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
С начала 2025 года отремонтировано 59 трансформаторных подстанций, 16 силовых трансформаторов, 1,3 км кабельных линий и 3,8 км воздушных линий.
— Работы позволили восстановить эксплуатационные характеристики оборудования и повысить качество энергоснабжения жителей, — подчеркнула Светлана Камбулова.
В рамках инвестиционной программы проведена реконструкция нескольких кабельных линий 6 и 10 кВ, что увеличило надёжность электроснабжения 7 200 потребителей района Русское поле и 21 062 потребителей Центрального района.