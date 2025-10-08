Новый электробусный маршрут запустят в Москве 11 октября

С 11 октября в столице заработает новый электробусный маршрут № 232, связывающий станцию метро «Терехово» и остановку «Давыдково». Об этом сообщается в телеграм-канале «Дептранс Москвы».
«Жители района Кунцево получат частый маршрут, который обеспечит дополнительную связь с Большой кольцевой линией метро и спортивными объектами на северо-западе столицы», — рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, на маршрут выйдут 12 современных электробусов нового поколения КАМАЗ-52222, которые будут заряжаться на новой конечной станции «Мневники».
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта так, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее», — подчеркнул заммэра.
Как еще изменится наземный транспорт: шесть автобусных маршрутов в Кунцеве получат новую остановку «Оршанская улица»; ночной маршрут № н14 изменит схему высадки у метро «Молодежная»; будут скорректированы остановки у станции «Тимирязевская»; на Кленовом бульваре появится новая остановка «Судостроительная улица, 21». Ранее в Троицком и Новомосковском, а также в Юго-Западном административных округах появился новый электробусный маршрут № 600к. Маршрут проходит у трех станций метро: «Саларьево», «Корниловская» и «Теплый Стан».