Новый электробусный маршрут запустят в Москве 11 октября

Как еще изменится наземный транспорт: шесть автобусных маршрутов в Кунцеве получат новую остановку «Оршанская улица»; ночной маршрут № н14 изменит схему высадки у метро «Молодежная»; будут скорректированы остановки у станции «Тимирязевская»; на Кленовом бульваре появится новая остановка «Судостроительная улица, 21». Ранее в Троицком и Новомосковском, а также в Юго-Западном административных округах появился новый электробусный маршрут № 600к. Маршрут проходит у трех станций метро: «Саларьево», «Корниловская» и «Теплый Стан».