В трех округах Херсонской области восстановили энергоснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в трёх округах Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Во вторник он заявил, что из-за аварии на подстанции без света остались более 38 тысяч человек в Верхнерогачикском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах Херсонской области.
«К 18.50 7 октября подача электроэнергии полностью восстановлена силами специалистов “Херсонэнерго” и филиала АО “Юго-Западная электросетевая компания”, — написал утром в среду в своем Telegram-канале губернатор.