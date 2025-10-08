МВД России лишило приобретённого гражданства почти 3 тысячи человек

Об этом она рассказала со ссылкой на данные из Миграционной службы МВД России.
«2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ», — указала она в Telegram.
Основными причинами данного шага стали вступление в силу приговора суда о привлечении их к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений; неисполнение ими обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт.
Ранее кабмин поддержал закон о лишении уклонистов приобретённого гражданства России.
