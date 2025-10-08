Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД России лишило приобретённого гражданства почти 3 тысячи человек

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники ведомства приняли 2875 решений о прекращении приобретённого гражданства России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она рассказала со ссылкой на данные из Миграционной службы МВД России.

«2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ», — указала она в Telegram.

Основными причинами данного шага стали вступление в силу приговора суда о привлечении их к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений; неисполнение ими обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт.

Ранее кабмин поддержал закон о лишении уклонистов приобретённого гражданства России.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше