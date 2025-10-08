В Иркутске продолжается конкурс «Классный учитель — 2025»

Самого любимого и ценного учителя выберут наши читатели. Проголосовать можно один раз в сутки на сайте irk.kp.ru. По окончании конкурса состоится торжественное награждение — трое победителей, набравшим больше всего «сердечек», получат дипломы и памятные подарки. А итоги и личные фотографии финалистов опубликуем в статье на сайте.