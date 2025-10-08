Ричмонд
Ночью в Калининграде разведут Юбилейный и Высокий мосты

Водителям стоит учитывать эту информацию.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в ночь на четверг, 9 октября, разведут Юбилейный и Высокий мосты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сегодня в ночь снова разводка\наводка мостов Высокий и Юбилейный. Традиционно события будут разворачиваться в промежутке после 23 часов и до 5 утра, по мере готовности к проходу судов», — говорится в сообщении.

Водителям, которые собираются в это время находиться в районе Октябрьского острова, стоит учитывать эту информацию.

Мосты в Калининграде также разводили в августе.