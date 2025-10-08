«Стал задыхаться, а потом упал». В Пинском районе мужчина назло жене съел кусок сырого мяса и умер

Под Пинском мужчина подавился и умер, съев кусок сырого мяса назло жене. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В Пинском районе 40-летний мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и начал требовать у жены обед. В тот момент дома ничего приготовленного не оказалось.
«Поссорившись из-за отсутствия еды, муж демонстративно достал из холодильника сырой кусок мяса и откусил его. После чего стал задыхаться, а потом упал, не подавая признаков жизни», — привели подробности в пресс-службе.
В ГКСЭ сообщили, что приехавшие на место врачи, констатировали смерть мужчины. Для установления причин смерти проводилась судебно-медицинская экспертиза. Эксперт установил, что смерть 40-летнего мужчины наступила из-за механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей инородным телом — куском мяса.
В ведомстве заметили, что в момент проведения химической экспертизы в крови белоруса был обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,1 промилле. Подобное соответствует тяжелой степени острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя.
