В Узбекистане вводят автоматический контроль продажи просроченных товаров — просрочка «уйдёт» с полок сама

Как это будет работать?
Вся продукция с цифровой маркировкой автоматически контролируется по базе. При попытке продать просроченный товар кассовая система заблокирует операцию — чек не будет выдан, а покупка не состоится. По сути, «просрочка» будет просто исключена из оборота технически.
Пока что у механизма есть ограничения: цифровая маркировка внедрена только для восьми категорий товаров — лекарства, вода и прохладительные напитки, алкогольная продукция, пиво, табачные изделия, бытовая техника, биологически активные добавки и агрохимикаты.
К сожалению, обычные продукты питания — молочные и мясные продукты, кондитерские изделия и другие пока не попадают под этот контроль.
Что дальше?
Эксперты отмечают, что чтобы система стала по-настоящему эффективной, цифровую маркировку нужно распространить на все виды продовольственных товаров. Только тогда ни один просроченный продукт не сможет случайно оказаться на прилавке.
Ранее мы писали, что в ближайшие годы у входа в крупные торговые центры и продуктовые магазины появятся специальные прилавки, где будут продаваться товары с истекающим сроком годности. Такие товары будут реализовываться со значительными скидками. Более того, цены на продукты с истекающим сроком годности планируется снижать каждые десять дней — чем ближе к окончанию срока хранения, тем дешевле будет товар.