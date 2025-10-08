В Узбекистане вводят автоматический контроль продажи просроченных товаров — просрочка «уйдёт» с полок сама

Ранее мы писали, что в ближайшие годы у входа в крупные торговые центры и продуктовые магазины появятся специальные прилавки, где будут продаваться товары с истекающим сроком годности. Такие товары будут реализовываться со значительными скидками. Более того, цены на продукты с истекающим сроком годности планируется снижать каждые десять дней — чем ближе к окончанию срока хранения, тем дешевле будет товар.