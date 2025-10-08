Ричмонд
В Узбекистане вводят автоматический контроль продажи просроченных товаров — просрочка «уйдёт» с полок сама

Vaib.uz (Узбекистан. 8 октября). В стране запускается новый механизм, который должен наконец-то пресечь продажу товаров с истёкшим сроком годности в супермаркетах, магазинах и аптеках. Согласно указу президента, с 1 марта 2026 года начнёт работать система автоматического ограничения: если у товара с цифровой маркировкой закончился срок годности, продать его станет невозможно — кассовый аппарат просто не пробьёт чек.

Источник: Vaib.Uz

Как это будет работать?

Вся продукция с цифровой маркировкой автоматически контролируется по базе. При попытке продать просроченный товар кассовая система заблокирует операцию — чек не будет выдан, а покупка не состоится. По сути, «просрочка» будет просто исключена из оборота технически.

Пока что у механизма есть ограничения: цифровая маркировка внедрена только для восьми категорий товаров — лекарства, вода и прохладительные напитки, алкогольная продукция, пиво, табачные изделия, бытовая техника, биологически активные добавки и агрохимикаты.

К сожалению, обычные продукты питания — молочные и мясные продукты, кондитерские изделия и другие пока не попадают под этот контроль.

Что дальше?

Эксперты отмечают, что чтобы система стала по-настоящему эффективной, цифровую маркировку нужно распространить на все виды продовольственных товаров. Только тогда ни один просроченный продукт не сможет случайно оказаться на прилавке.

Ранее мы писали, что в ближайшие годы у входа в крупные торговые центры и продуктовые магазины появятся специальные прилавки, где будут продаваться товары с истекающим сроком годности. Такие товары будут реализовываться со значительными скидками. Более того, цены на продукты с истекающим сроком годности планируется снижать каждые десять дней — чем ближе к окончанию срока хранения, тем дешевле будет товар.