В Уфе стартовали тестовые испытания арочного моста через Белую

Работа накануне открытия «кипит» в две смены. Днем финальную красоту наводят порядка 70 специалистов генподрядчика «Уралмостострой», а ночью предприятие задействует около 15 человек, включая сменного мастера.
Укладкой асфальта на подходах к мосту и на самом пролетном строении занимается дорожная организация ООО «Рустам». Процесс вышел на финишную прямую — в самое ближайшее время работники заасфальтируют участки со стороны аэропорта на левом берегу. Мачты освещения устанавливает «Горсвет».
«Мы уже приступили к тестовым испытаниям, которые состоят из динамической и статической частей. Для проверки нагрузок от колес крупногабаритного транспорта по мосту пройдут машины с кузовом, заполненным песком. За испытания отвечают представители московского научно-исследовательского центра “Мосты”, в определенных узлах и элементах моста они закрепили датчики, считывающие показания», — поделился начальник участка мостоотряда № 30 «Уралмостострой» Дмитрий Терёшкин в интервью корреспонденту «Башинформа».
По словам собеседника информагентства, самым сложным этапом реконструкции был демонтаж старого арочного моста, так как он очень непредсказуем. Определенные трудности возникали и при сборке нового строения над водой.
«Мы работали одним краном, держа блоки, а сварщики и монтажники крепили конструкции», — рассказал он.
Напомним, полная реконструкция моста и благоустройство прилегающих территорий завершатся к 2026 году.