В Уфе стартовали тестовые испытания арочного моста через Белую

«Мы уже приступили к тестовым испытаниям, которые состоят из динамической и статической частей. Для проверки нагрузок от колес крупногабаритного транспорта по мосту пройдут машины с кузовом, заполненным песком. За испытания отвечают представители московского научно-исследовательского центра “Мосты”, в определенных узлах и элементах моста они закрепили датчики, считывающие показания», — поделился начальник участка мостоотряда № 30 «Уралмостострой» Дмитрий Терёшкин в интервью корреспонденту «Башинформа».