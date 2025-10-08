В Василеостровском районе Петербурга открыли пункт проката детских вещей

Еще один пункт бесплатного проката предметов для новорожденных открыли в Василеостровском районе Санкт-Петербурга по нацпроекту «Семья». Там можно взять в аренду вещи для малышей в возрасте до 1,5 года, сообщили в районной администрации.
Воспользоваться услугами пункта проката могут неполные, малообеспеченные, студенческие и многодетные семьи, а также родители детей с инвалидностью. Кроме того, аренда вещей доступна в случае, если мама или папа ребенка не трудоустроены. В учреждении можно взять напрокат кроватки, коляски, ходунки, переноски — всего в списке 22 наименования. Пункт расположен по адресу: 14-я линия В. О., д. 25−27.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.