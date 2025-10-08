В Василеостровском районе Петербурга открыли пункт проката детских вещей

Воспользоваться услугами пункта проката могут неполные, малообеспеченные, студенческие и многодетные семьи, а также родители детей с инвалидностью. Кроме того, аренда вещей доступна в случае, если мама или папа ребенка не трудоустроены. В учреждении можно взять напрокат кроватки, коляски, ходунки, переноски — всего в списке 22 наименования. Пункт расположен по адресу: 14-я линия В. О., д. 25−27.