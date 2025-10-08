Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Добрянском округе Прикамья завершают благоустройство сквера им. Пелиха

Всего в этом году в регионе планируют обновить 154 общественных пространства.

Второй этап обновления сквера имени П. М. Пелиха подходит к концу в Добрянке в Пермском крае. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.

Специалисты заасфальтировали в сквере дорожки, установили скамейки и урны, оборудовали парковку. Помимо этого, там смонтировали арт-объект «Мостик». В настоящий момент на финальной стадии находятся работы по монтажу современного уличного освещения. Как отмечается в сообщении министерства, обновленная территория станет комфортной зоной для прогулок, отдыха и активного досуга.

Добавим, что всего в населенных пунктах Пермского края в 2025 году планируют благоустроить 154 общественные территории, в том числе 53 двора. Из федерального, регионального и местного бюджетов на эти цели направят более 1,1 млрд рублей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.