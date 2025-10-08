В Добрянском округе Прикамья завершают благоустройство сквера им. Пелиха

Второй этап обновления сквера имени П. М. Пелиха подходит к концу в Добрянке в Пермском крае. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.
Специалисты заасфальтировали в сквере дорожки, установили скамейки и урны, оборудовали парковку. Помимо этого, там смонтировали арт-объект «Мостик». В настоящий момент на финальной стадии находятся работы по монтажу современного уличного освещения. Как отмечается в сообщении министерства, обновленная территория станет комфортной зоной для прогулок, отдыха и активного досуга.
Добавим, что всего в населенных пунктах Пермского края в 2025 году планируют благоустроить 154 общественные территории, в том числе 53 двора. Из федерального, регионального и местного бюджетов на эти цели направят более 1,1 млрд рублей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.