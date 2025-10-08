Бастрыкина не устроил приговор чиновнице из Коркино за злоупотребление полномочиями

По версии следствия, чиновница с июня по ноябрь 2022 года, опасаясь невыполнения поставленной задачи о заключении муниципальных контрактов на приобретение квартир для коркинцев, проживающих в аварийных домах и сирот, полагая, что застройщик как единственный поставщик откажется от заключения контракта, дала подчиненной указание и подделала документы для проведения аукциона.