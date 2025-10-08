Бастрыкина не устроил приговор чиновнице из Коркино за злоупотребление полномочиями

Фигурантка — начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского округа. Анжелика Ильина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ.
Ей по итогу судебного разбирательства был назначен штраф, свою должность она сохранила.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
По версии следствия, чиновница с июня по ноябрь 2022 года, опасаясь невыполнения поставленной задачи о заключении муниципальных контрактов на приобретение квартир для коркинцев, проживающих в аварийных домах и сирот, полагая, что застройщик как единственный поставщик откажется от заключения контракта, дала подчиненной указание и подделала документы для проведения аукциона.
При этом он указала заведомо завышенную стоимость квадратного метра жилого помещения в качестве начальной максимальной цены контракта. После чего от имени муниципального образования подписала с ООО СЗ «Монолит-МАГ» 20 контрактов на покупку квартир. «В результате преступных действий причинен ущерб муниципалитету на сумму свыше 2 млн рублей. Прокуратурой подготовлен иск к обвиняемой о возмещении причиненного ущерба», — комментировали тогда в прокуратуре.
Уголовное дело слушалось в Коркинском горсуде.