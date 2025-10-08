Ричмонд
Бастрыкина не устроил приговор чиновнице из Коркино за злоупотребление полномочиями

Председателя Следственного комитета России не устроил приговор чиновнице из Коркино (Челябинская область) за злоупотребление при покупке квартир для сирот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Фигурантка — начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского округа. Анжелика Ильина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ.

Ей по итогу судебного разбирательства был назначен штраф, свою должность она сохранила.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По версии следствия, чиновница с июня по ноябрь 2022 года, опасаясь невыполнения поставленной задачи о заключении муниципальных контрактов на приобретение квартир для коркинцев, проживающих в аварийных домах и сирот, полагая, что застройщик как единственный поставщик откажется от заключения контракта, дала подчиненной указание и подделала документы для проведения аукциона.

При этом он указала заведомо завышенную стоимость квадратного метра жилого помещения в качестве начальной максимальной цены контракта. После чего от имени муниципального образования подписала с ООО СЗ «Монолит-МАГ» 20 контрактов на покупку квартир. «В результате преступных действий причинен ущерб муниципалитету на сумму свыше 2 млн рублей. Прокуратурой подготовлен иск к обвиняемой о возмещении причиненного ущерба», — комментировали тогда в прокуратуре.

Уголовное дело слушалось в Коркинском горсуде.