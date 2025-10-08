В Братске строительство школы на 1275 мест идет с опозданием. Сейчас здание готово только на 29%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, объект планировали сдать еще в конце 2024 года. Администрация Братска заключила договор на и строительство школы в конце 2022 года. Однако из-за роста цен на стройматериалы, заключение Главгосэкспертизы было получено на полгода позже. Поэтому окончание работы перенесли на 2027 год.