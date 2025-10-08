В Братске строительство школы на 1275 мест идет с опозданием. Сейчас здание готово только на 29%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, объект планировали сдать еще в конце 2024 года. Администрация Братска заключила договор на и строительство школы в конце 2022 года. Однако из-за роста цен на стройматериалы, заключение Главгосэкспертизы было получено на полгода позже. Поэтому окончание работы перенесли на 2027 год.
— Эта школа — первая за 30 лет, строящаяся в Братске. В ее необходимости нет сомнений, ведь город динамично развивается. Мы должны достроить школу, несмотря на сложности, возникшие ранее, — подчеркнул министр строительства региона Алексей Емелюков.
К настоящему моменту вынесли сети канализации и водоснабжения, подготовили котлован, завершили работы по гидроизоляции и утеплению цоколя, а также возвели каркас здания. Сейчас специалисты укладывают кирпич, бетонируют подпорную стену и прокладывают наружные инженерных сетей.
Школа будет состоять из трех этажей с техническим этажом в отдельных блоках площадью около 30 тысяч квадратных метров. Внутри учреждения организуют современные классы, новое технологическое оборудование и лифты.