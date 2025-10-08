В Казани планируют создать охраняемые парковки для большегрузов

Исполнительный комитет Казани рассматривает вопрос создания дополнительных, централизованных мест для стоянки грузового транспорта. Цель инициативы — снижение аварийности на дорогах и предотвращение несанкционированной парковки фур на обочинах. Обсуждение состоялось на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел руководитель Исполкома Рустем Гафаров.
В городе планируется создать 22 специализированных парковочных места для большегрузов. Эти стоянки позволят исключить хранение грузового транспорта на улично-дорожной сети города.
Заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров подчеркнул важность обеспечения безопасности этих объектов. «Мы должны обеспечить большегрузам охраняемую парковку, им это важно», — отметил Ильдар Шакиров.
Наибольшее количество новых парковочных мест планируется выделить в Приволжском районе, тогда как меньше их будет в Кировском и Московском районах.
Глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков предложил расширить границы периметра, где можно будет оставлять фуры — вывести их на периферию города. «Запуская фуры в черту города, мы создадим “узкие горлышки”, пробки, а также помехи для уборки снега, и начнется хаос, я предлагаю пересмотреть предложенные границы», — сказал Жаворонков.
Рустем Гафаров поручил профильным службам продолжить детальную проработку данного вопроса, в частности, провести согласование с Госавтоинспекцией и главами районов, чтобы обеспечить эффективность и безопасность новых объектов.
Ожидается, что специализированные парковочные места позволят упорядочить движение грузового транспорта и повысят общую безопасность дорожного движения в столице Татарстана.