В Красноярске готовят фонтаны к зиме

Работы направлены на то, чтобы сохранить оборудование в исправном состоянии до следующего лета.
Сейчас специалисты извлекают насосы и фильтры, очищают резервуары, отключают подсветку и убирают декоративные элементы. Всё оборудование отправляют на хранение в тёплые помещения, чтобы избежать повреждений из-за низких температур.
После демонтажа конструкции очищают от загрязнений и проводят профилактический осмотр. При необходимости оборудование ремонтируют.
В управлении дорог отметили, что регулярная консервация позволяет продлить срок службы фонтанов и обеспечить их бесперебойную работу в новом сезоне.