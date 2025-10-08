Ричмонд
В Красноярске готовят фонтаны к зиме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С наступлением холодов специалисты управления дорог и благоустройства приступили к сезонной консервации городских фонтанов.

Источник: НИА Красноярск

Работы направлены на то, чтобы сохранить оборудование в исправном состоянии до следующего лета.

Сейчас специалисты извлекают насосы и фильтры, очищают резервуары, отключают подсветку и убирают декоративные элементы. Всё оборудование отправляют на хранение в тёплые помещения, чтобы избежать повреждений из-за низких температур.

После демонтажа конструкции очищают от загрязнений и проводят профилактический осмотр. При необходимости оборудование ремонтируют.

В управлении дорог отметили, что регулярная консервация позволяет продлить срок службы фонтанов и обеспечить их бесперебойную работу в новом сезоне.