«Салават Юлаев» продал «СКА» лучшего снайпера МХЛ Максима Ильичева

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего Максима Ильичева в петербургский «СКА». Сделка была осуществлена по схеме обмена с денежной компенсацией.
Клуб выразил благодарность хоккеисту за работу в составе команды и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере.
В прошлом сезоне молодой хоккеист стал лучшим снайпером Молодежной хоккейной лиги, выступая за «Витязь». Он сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата и набрал 48 очков (33 гола и 15 передач), что позволило ему войти в символическую сборную лучших игроков лиги.
