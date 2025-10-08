В Пермском крае больница вернула пациенту 25 тыс., потраченных на лекарства

Больница в Пермском крае вернула пациенту 25 тысяч рублей, которые он был вынужден потратить на лекарства, находясь в стационаре, сообщает региональная прокуратура.
Случай произошёл с жителем Нытвенского округа, который лежал в местной больнице долгое время. На протяжении лечения медикаменты он покупал за свой счёт, так как больница необходимых лекарств ему не предоставила.
О нарушении прав пациента стало известно прокуратуре.
«Несмотря на наличие льготного права, по причине ненадлежащего обеспечения он был вынужден самостоятельно приобретать необходимые медикаменты», — уточнили в ведомстве.
Прокурор обратился с иском в суд, потребовав, чтобы больница компенсировала расходы пациента, а также моральный вред. Ему удалось добиться возмещения убытков.
«С учреждения здравоохранения взысканы расходы на приобретение препаратов в размере более 25 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда», — сообщает прокуратура Пермского края.