В Пермском крае больница вернула пациенту 25 тыс., потраченных на лекарства

Больной был вынужден сам покупать препараты, которые не предоставили в медучреждении.

Источник: Аргументы и факты

Больница в Пермском крае вернула пациенту 25 тысяч рублей, которые он был вынужден потратить на лекарства, находясь в стационаре, сообщает региональная прокуратура.

Случай произошёл с жителем Нытвенского округа, который лежал в местной больнице долгое время. На протяжении лечения медикаменты он покупал за свой счёт, так как больница необходимых лекарств ему не предоставила.

О нарушении прав пациента стало известно прокуратуре.

«Несмотря на наличие льготного права, по причине ненадлежащего обеспечения он был вынужден самостоятельно приобретать необходимые медикаменты», — уточнили в ведомстве.

Прокурор обратился с иском в суд, потребовав, чтобы больница компенсировала расходы пациента, а также моральный вред. Ему удалось добиться возмещения убытков.

«С учреждения здравоохранения взысканы расходы на приобретение препаратов в размере более 25 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда», — сообщает прокуратура Пермского края.