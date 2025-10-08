Главное в профессии — желание помогать людям. Лучший сыщик Беларуси работает в Витебске

В республиканском смотре-конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска Алексей участвовал во второй раз, в прошлом году он занят четвертое место. Ко всем испытаниям в этот раз он основательно подготовился. «У участников оценивали знания нормативных правовых актов, проверяли теорию и практические навыки по медицинской подготовке. Кстати, для сотрудников милиции постоянно организовываются тематические занятия, которые проводят врачи. Также на конкурсе мы показали свое мастерство в огневой подготовке. Навыки обращения с табельным оружием регулярно закрепляем в тирах при РОВД. Одним из самых интересных было практическое задание на условном месте происшествии, где нужно было проявить максимальную внимательность и зафиксировать следовую картину. Также на соревновании мы продемонстрировали физическую подготовку и знание боевых приемов», — рассказал Алексей.