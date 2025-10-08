Главное в профессии — желание помогать людям. Лучший сыщик Беларуси работает в Витебске

Алексей Погорельский родом из Витебска. Здесь он учился в средней школе № 40, которую окончил с красным дипломом. У юноши любимыми предметами были математика и обществоведение. «Как известно, именно точная наука помогает работникам милиции построить логические цепочки, выявить закономерности, произвести анализ фактов в ходе расследования», — уточнил он. Выбор будущий профессии был обусловлен желанием познать, что представляет собой работа сыщиков и каким образом они, изначально имея только заявление от пострадавшего, разыскивают, задерживают преступника и доводят дело до суда.
После школы Алексей поступил в Академию МВД Республики Беларусь, где также отучился на отлично и получил красный диплом. По распределению он приехал работать в родной город в Первомайский РОВД, где проходил практику во время учебы. Можно сказать, что коллектив ждал нового сотрудника. Здесь Алексей работает уже 6 лет. Ему приходилось раскрывать самые разнообразные дела, в том числе убийства. При этом он отметил, что любой положительный результат — это заслуга не отдельного сыщика, а всего коллектива.
В республиканском смотре-конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска Алексей участвовал во второй раз, в прошлом году он занят четвертое место. Ко всем испытаниям в этот раз он основательно подготовился. «У участников оценивали знания нормативных правовых актов, проверяли теорию и практические навыки по медицинской подготовке. Кстати, для сотрудников милиции постоянно организовываются тематические занятия, которые проводят врачи. Также на конкурсе мы показали свое мастерство в огневой подготовке. Навыки обращения с табельным оружием регулярно закрепляем в тирах при РОВД. Одним из самых интересных было практическое задание на условном месте происшествии, где нужно было проявить максимальную внимательность и зафиксировать следовую картину. Также на соревновании мы продемонстрировали физическую подготовку и знание боевых приемов», — рассказал Алексей.
Достигать ему успехов помогает надежный тыл — его семья. Дома милиционера со службы ждут жена и годовалая дочка. Интересный факт, что супруга сыщика — учитель математики. Свои профессиональные праздники в этом году Погорельские отпраздновали вместе — День учителя выпал на 5 октября, которое является датой образования уголовного розыска МВД Республики Беларусь. Самым главным в своей профессии Алексей считает желание помогать людям.