Появились новые версии о пропаже семьи Усольцевых в тайге

Свидетели, видевшие семью последними, подтверждают, что они были одеты легко и не планировали долгий поход. За шесть дней поисков сотни волонтеров не нашли ни единого следа: ни остатков одежды, ни брошенных вещей, ни следов борьбы. Эксперты отмечают, что даже в случае нападения медведя что-то должно было остаться. Отсутствие каких-либо зацепок и тот факт, что опытный таежник пропал в родных местах, заставляют следствие рассматривать криминальную версию как одну из основных.