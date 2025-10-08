Ричмонд
Появились новые версии о пропаже семьи Усольцевых в тайге

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге обрастает новыми деталями, которые ставят под сомнение первоначальные версии.

Источник: Сиб.фм

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге обрастает новыми деталями, которые ставят под сомнение первоначальные версии.

Как выяснил aif.ru, глава семьи, Сергей Усольцев, вырос в поселке Кутурчин и знал окружающие леса как свои пять пальцев. Это делает версию о том, что он мог просто заблудиться на маркированной туристической тропе, практически несостоятельной.

Свидетели, видевшие семью последними, подтверждают, что они были одеты легко и не планировали долгий поход. За шесть дней поисков сотни волонтеров не нашли ни единого следа: ни остатков одежды, ни брошенных вещей, ни следов борьбы. Эксперты отмечают, что даже в случае нападения медведя что-то должно было остаться. Отсутствие каких-либо зацепок и тот факт, что опытный таежник пропал в родных местах, заставляют следствие рассматривать криминальную версию как одну из основных.

Слухи о побеге из-за долгов партнеры по бизнесу категорически опровергают, называя Сергея честным и ответственным человеком.