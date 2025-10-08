В Перми могут повысить штрафы за неоплаченную парковку более чем в два раза

Авторы проекта пояснили, что в 2024 году административной комиссией Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, было вынесено более 120 тыс. постановлений за первичное и повторное невнесение платы за пользование парковкой. «Следовательно, действующая норма об ответственности недостаточна для стимулирования пользователей парковок к добровольному внесению оплаты», — указано в документе.