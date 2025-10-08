В Новочеркасске мужчина залез во двор женщины и украл металл

В Новочеркасске полицейские поймали мужчину, который пробрался во двор местной жительницы и украл из ее хозяйственной постройки металлический профиль. Об случившимся рассказали в региональном МВД в среду, 8 октября.
— Ущерб оценили в 30 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.
Как выяснили правоохранители, ночью вор сломал навесной замок, вынес металл и сдал его в пункт приема. Деньги потратил на себя.
Задержанный — 30-летний житель города, который раньше уже был неоднократно судим. На него завели уголовное дело за кражу. Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Напомним, что еще один подобный случай произошел в этом году в Новочеркасске: полиция задержала 34-летнего уроженца Ставропольского края, подозреваемого в краже 400 килограммов черного металла на железнодорожной станции города.