Жители поселка Заветы Ильича задыхаются из-за новой котельной

«Уже неделю от этой котельной стоит дым сутками, дышать невозможно просто. Будто рядом лес горит. Все в дыму!», «Сейчас низкое давление, по всему поселку дым опустился, стоит смог, будто вокруг поселка все горит. Дышать невозможно, а еще даже не начался отопительный сезон. Страшно представить, что заработают все четыре трубы», — пишут жители поселка.