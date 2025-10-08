Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители поселка Заветы Ильича задыхаются из-за новой котельной

Местные рассказывают, что после перестройки котельной дышать в поселке стало нечем — из трубы, длиной чуть выше пятиэтажного дома, идет дым, который стелется по всей округе.

Источник: Губерния онлайн

И это при том, что пока у котельной работает лишь одна труба из четырех.

«Уже неделю от этой котельной стоит дым сутками, дышать невозможно просто. Будто рядом лес горит. Все в дыму!», «Сейчас низкое давление, по всему поселку дым опустился, стоит смог, будто вокруг поселка все горит. Дышать невозможно, а еще даже не начался отопительный сезон. Страшно представить, что заработают все четыре трубы», — пишут жители поселка.

В министерстве ЖКХ края сообщили, что сейчас в котельной ведутся пусконаладочные работы, и уже скоро все должно прийти в норму.

«Высота трубы принята из расчета рассеивания загрязняющих веществ от работы котельной с учетом ее расположения. Для снижения негативного влияния котельной проектной документацией предусмотрены технические решения по предотвращению выбросов от сгорания топлива (циклоны). По информации КГУП “РКС”, наличие дымовых газов связано с проведением пусконаладочных работ, после завершения которых горение топлива выйдет на нормативный режим», — сообщили в министерстве.