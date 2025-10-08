Лже-юрист обманул хабаровчанина на полмиллиона, чтобы погасить себе долги

Молодой человек разместил в интернете объявление о «юридическом сопровождении» гражданских дел и уверял, что имеет большой опыт и множество клиентов по всей стране. На его предложение откликнулся хабаровчанин, нуждавшийся в помощи при разводе. Злоумышленник оценил услуги в 100 тысяч рублей, а затем неоднократно требовал дополнительные суммы на «сбор документов» и иные «процессуальные действия». В итоге потерпевший передал ему 445 тысяч рублей.