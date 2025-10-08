В лесах Ленобласти стартовала «тихая охота» за рогами лосей

На расстоянии нескольких сот метров нашел два лосиных рога. Оба сброшены не меньше 3 лет назад. По размеру они отличаются, значит, принадлежали разным лосям. А вот сбросили они их, похоже, в одну осень. Лучше всего искать рога весной: на фоне примятой снегом травы они видны издалека.