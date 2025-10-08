Ричмонд
В лесах Ленобласти стартовала «тихая охота» за рогами лосей

В Ленобласти появился повод отправиться в лес: началась «тихая охота» за рогами лосей. Об этом сообщил 8 октября биолог Павел Глазков.

Источник: Telegram / Каждой твари по паре

Хоть и животные будут сбрасывать рога в конце месяца, сейчас, когда трава пожелтела и увяла, легко найти прошлогодние. В ноябре уже может выпасть снег, и поиски затруднятся.

На расстоянии нескольких сот метров нашел два лосиных рога. Оба сброшены не меньше 3 лет назад. По размеру они отличаются, значит, принадлежали разным лосям. А вот сбросили они их, похоже, в одну осень. Лучше всего искать рога весной: на фоне примятой снегом травы они видны издалека.

Павел Глазков
биолог

Первыми избавляются от своих орудий турниров взрослые самцы, молодые лишаются их в период со второй половины декабря и до января. Растут рога до конца июля.

