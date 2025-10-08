Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности

Законом вносятся изменения в статью УК РФ о наказании за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменяя его однократным нарушением КоАП РФ.