Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, усиливающий ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.
Законом вносятся изменения в статью УК РФ о наказании за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменяя его однократным нарушением КоАП РФ.
Законом также предполагается, что уголовная ответственность также будет наступать для лиц, совершивших данное преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.