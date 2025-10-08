Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности

СФ усилил ответственность иноагентов за несоблюдение порядка деятельности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, усиливающий ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.

Законом вносятся изменения в статью УК РФ о наказании за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменяя его однократным нарушением КоАП РФ.

Законом также предполагается, что уголовная ответственность также будет наступать для лиц, совершивших данное преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.