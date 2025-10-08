Улицу Артинскую в Екатеринбурге закроют на три дня

С 2 по 4 ноября движение транспорта по улице Артинской в Екатеринбурге будет временно ограничено. Работы по прокладке газопровода затронут участок от дома № 34 на Артинской до дома № 31 на Армавирской. Об этом сообщили в мэрии.
Для удобства горожан все работы запланированы на выходные дни. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршрут — объезд будет организован по улицам Артинской, Мастеров, Подгорной, Армавирской и Книжному переулку. Движение общественного транспорта сохранится без изменений.
На время работ будут установлены необходимые дорожные знаки и указатели. После завершения всех операций «Екатеринбурггаз» восстановит элементы благоустройства на этом участке.