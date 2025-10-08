Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Артинскую в Екатеринбурге закроют на три дня

Движение на Артинской улице в Екатеринбурге ограничат с 2 по 4 ноября.

Источник: Комсомольская правда

С 2 по 4 ноября движение транспорта по улице Артинской в Екатеринбурге будет временно ограничено. Работы по прокладке газопровода затронут участок от дома № 34 на Артинской до дома № 31 на Армавирской. Об этом сообщили в мэрии.

Для удобства горожан все работы запланированы на выходные дни. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршрут — объезд будет организован по улицам Артинской, Мастеров, Подгорной, Армавирской и Книжному переулку. Движение общественного транспорта сохранится без изменений.

На время работ будут установлены необходимые дорожные знаки и указатели. После завершения всех операций «Екатеринбурггаз» восстановит элементы благоустройства на этом участке.