Школу искусств в приангарском селе Урик обновят к концу года

Ремонт в детской школе искусств (ДШИ) в селе Урик в Иркутской области планируют завершить к 27 декабря этого года. Работы в здании ведут по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве строительства региона.
ДШИ расположена на улице Лунина. Обновлять учреждение начали в январе 2025 года. На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 40%. В полном объеме завершен ремонт крыши. Сейчас подрядная организация приступила к оштукатуриванию фасада здания.
Согласно документации, в школе искусств запланирован целый комплекс работ, который включает в себя как ремонт внутренних помещений, так и благоустройство территории. В здании будут полностью обновлены инженерные системы. Также там установят автоматическую пожарную сигнализацию. На прилегающем пространстве появятся ограждение, освещение, малые архитектурные формы, проведут озеленение.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.