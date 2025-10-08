В Красносельском районе Петербурга построили детсад с метеоплощадкой

Новый детский сад введен в эксплуатацию в Красносельском районе Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Учреждение рассчитано на 220 мест, сообщили в городском комитете по строительству.
Трехэтажное здание будет вмещать 12 детских групп. Там предусмотрены игровые комнаты, спальни, кружковые классы, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн. Особенностью детсада стала метеоплощадка для изучения природных явлений. Прилегающая к учреждению территория была благоустроена. Там, в частности, разместили 2 спортивные и 12 игровых площадок с теневыми навесами, качелями, горками и песочницами.
Новое дошкольное учреждение дополнило уже существующую инфраструктуру ЖК «Солнечный город. Резиденции». Уточним, что ранее там открыли школу на 1375 мест и еще один детский сад на 250 воспитанников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.