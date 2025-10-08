В Красносельском районе Петербурга построили детсад с метеоплощадкой

Трехэтажное здание будет вмещать 12 детских групп. Там предусмотрены игровые комнаты, спальни, кружковые классы, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн. Особенностью детсада стала метеоплощадка для изучения природных явлений. Прилегающая к учреждению территория была благоустроена. Там, в частности, разместили 2 спортивные и 12 игровых площадок с теневыми навесами, качелями, горками и песочницами.