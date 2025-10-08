Библиотеку в приангарском городе Черемхово обновят к февралю 2027 года

Капитальный ремонт в Центральной городской библиотеке имени А. Вампилова в Черемхове в Иркутской области планируют завершить в феврале 2027 года. Работы в учреждении начались в январе 2025-го по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве строительства региона.
Там уже заменили кровлю, смонтировали ограждения на крыше, утеплили чердак, а также восстановили его кирпичную кладку. Крыльцо здания и спуск в подвал также привели в порядок. В настоящее время специалисты модернизируют систему отопления. Работы в библиотеке закончены на 33%.
«Завершение всех запланированных работ обеспечит библиотеку современными условиями для комфортного чтения и культурного досуга жителей города Черемхово», — отметил министр строительства региона Алексей Емелюков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.