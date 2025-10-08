В Омске к теплу подключено уже 99,99% жилого фонда

На сегодняшний день от источников АО «Тепловая компания» отапливаются почти все многоэтажные дома и социальные объекты Омска. Неподключенными пока остаются лишь 24 здания — сейчас в них заменяют трубопроводы. Согласно графику, тепло в эти дома начнут подавать до пятницы, 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.