В Омске к теплу подключено уже 99,99% жилого фонда

На сегодняшний день от источников АО «Тепловая компания» отапливаются почти все многоэтажные дома и социальные объекты Омска. Неподключенными пока остаются лишь 24 здания — сейчас в них заменяют трубопроводы. Согласно графику, тепло в эти дома начнут подавать до пятницы, 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Ключевая цель выполнена — город обеспечен теплом. Завершение запуска отопления в квартиры омичей — задача непростая, требующая серьезных усилий, профессиональных знаний и организаторских способностей. Мы тщательно планировали каждый этап работ, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение», — сказал генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев.
Фото: АО «Тепловая компания».
В горадминистрации подчеркнули, что в рамках плановых аварийных работ отключения носят локальный характер и не приводят к длительному прекращению подачи тепла потребителям. Все работы выполняются оперативно, их ход тщательно контролирует руководство. Чтобы максимально быстро устранять возникающие неполадки на теплосетях, ежедневно к местам ЧП направляют около 20 бригад специалистов.
«Готовность наших котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей к отопительному периоду составляет 100%», — отметил Владимир Дмитриев.
По состоянию на 8 октября, все необходимые резервы топлива созданы, система полностью подготовлена к работе зимой 2025−2026 гг.
Фото: АО «Тепловая компания».
В пресс-службе мэрии также напомнили, что в самом начале отопительного сезона управляющем компании должны обеспечить эффективное взаимодействие с жителями.
«Иногда поступают жалобы от омичей на отсутствие тепла в отдельных комнатах квартир, на холодные стояки, зауженные сопла подачи и пр. Решать эти обращения горожан должны управляющие компании», — говорится в сообщении.
УК следует своевременно реагировать на все сигналы от горожан и быстро устранять возникающие проблемы с обеспечением тепла в жилых помещениях.