Какой специалист может зарабатывать в Челябинской области до 500 тысяч рублей, выяснили эксперты

В Челябинской области специалисты опубликовали октябрьский рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами. Какие сотрудники могут получать до 500 тысяч рублей в месяц, рассказываем.

Источник: Pchela.News

Больше всего в Челябинской области может зарабатывать стоматолог-ортопед, которому предлагают от 150 до 500 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку занимает менеджер по поиску клиентов с зарплатой от 150 тысяч рублей, а третью — медицинский представитель с зарплатой до 150 тысяч рублей. В рейтинг попал начальник строительного отдела, который может получать от 120 тысяч рублей в месяц, и автослесарь с такой же зарплатой.

— В топе лучших предложений октября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT, — перечислили аналитики SuperJob.