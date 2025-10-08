Дом на 457 квартир будет построен в Дмитровском районе по реновации

«Согласно проекту, новостройка появится на ул. Долгопрудная, на месте двух снесенных по программе реновации пятиэтажек. Дом будет состоять из двух корпусов, в каждом из них — по две секции. Всего в нем запланировано 457 квартир», — приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.
Уточняется, что на первых этажах корпусов будут общественные помещения общей площадью около 1,2 тыс. кв. м.
Согласно проекту, здание возведут по современным нормам пожарной безопасности — с изолированными незадымляемыми лестничными клетками, режимом перевозки пожарных подразделений в лифтах и автоматическими системами противопожарной сигнализации, в том числе в квартирах.
Дом и прилегающую территорию построят также с учетом требований концепции безбарьерной среды. Кроме того, часть квартир спроектирована для комфортного проживания маломобильных граждан.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.