Дом на 457 квартир будет построен в Дмитровском районе по реновации

«Согласно проекту, новостройка появится на ул. Долгопрудная, на месте двух снесенных по программе реновации пятиэтажек. Дом будет состоять из двух корпусов, в каждом из них — по две секции. Всего в нем запланировано 457 квартир», — приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.