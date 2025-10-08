Под Уфой построят аэродром для вертолетов

Как сообщает РБК-Уфа, всего под новые проекты Минземимуществу республики поручено заключить договоры аренды с тремя компаниями.
В частности 2 га земли в Октябрьском районе Уфы получит компания «ХелиПорт-Уфа» под строительство многофункциональной станции обслуживания перевозок пассажиров. Участок расположен вдоль Южного обхода Уфы, недалеко от Нагаевской развязки, кадастровая стоимость земли — 16,9 млн рублей.
Организация планирует построить терминал для приема и отправки вертолетов. Она инвестируют 170 млн рублей, будет создано 17 рабочих мест.
Сообщается, что компания создана в Уфе в январе 2019 года. Сейчас «Хелипорт-Уфа» обслуживает вертолеты на аэродроме «Забельский» в районе поселка 8 марта.