Собянин: Новая дорога свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи

Проектируемый проезд № 1135, который соединит ул. Двинцев с 3-й ул. Марьиной Рощи построят в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: РИА "Новости"

«Новая дорога свяжет ул. Двинцев и 3-ю ул. Марьиной Рощи. Построим Проектируемый проезд № 1135 вдоль путей МЦД. Под ул. Шереметьевская он пройдет по тоннелю. Также в планах: создание съездов на 1-й Стрелецкий проезд, ул. Октябрьская, 2-ю ул. Марьиной Рощи; продление до новой дороги 4-го Стрелецкого проезда; реконструкция съезда с ул. Шереметьевская на Проектируемый проезд № 1135», — написал Собянин.

Он отметил, что завершить все работы планируется в 2028 году, сейчас идет проектирование.

«Жителям Марьиной Рощи будет удобнее добираться до станций МЦД-2, МЦД-4, Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро, появятся дополнительные внутрирайонные связи», — добавил мэр.

