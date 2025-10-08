Собянин: Новая дорога свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи

«Новая дорога свяжет ул. Двинцев и 3-ю ул. Марьиной Рощи. Построим Проектируемый проезд № 1135 вдоль путей МЦД. Под ул. Шереметьевская он пройдет по тоннелю. Также в планах: создание съездов на 1-й Стрелецкий проезд, ул. Октябрьская, 2-ю ул. Марьиной Рощи; продление до новой дороги 4-го Стрелецкого проезда; реконструкция съезда с ул. Шереметьевская на Проектируемый проезд № 1135», — написал Собянин.