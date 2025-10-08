За неделю 173 воронежца заболели ковидом

На минувшей неделе диагноз «COVID-19» поставили 173 жителям Воронежской области, сообщили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».
Эпидемиологи напоминают, что впереди — сезон острых вирусных инфекций и важно помнить о мерах профилактики. Они помогут снизить риск заражения.
— При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, до тех пор, пока симптомы заболевания (насморк, боль в горле, боль в голове и конечностях, кашель, повышенная температура или лихорадка, одышка, общая слабость) не пройдут окончательно.
— Если вы заболели, оставайтесь дома.
— Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача! Следите за своим состоянием здоровья.
— Регулярно проветривайте помещения (желательно в течение 30 минут).
— Мойте руки!
— В местах массового скопления людей используйте маску.