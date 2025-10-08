Платные парковки в Минске разделят на три зоны, будут и бесплатные минуты

По его словам, не так давно в законодательство, которое касается платных парковок в республике, были внесены некоторые изменения. В частности, был подписан указ президента, а также соответствующее постановление правительства.
В развитие этих документов готовится проект решения Мингорисполкома, сейчас документ находится на стадии согласования, в ближайшее время он будет утвержден.
Зырянов пояснил, что сейчас местные органы власти будут определять, какие государственные учреждения будут являться оператором платных парковок, время бесплатного нахождения, места размещения платных автомобильных парковок, размер платы за парковку, размер платы в случае невнесения за парковку либо внесение не в полном размере.
Поскольку в городе Минске проблема парковок и стоянок наиболее актуальна, поэтому мы постарались максимально быстро подготовить это решение, чтобы город мог уже начинать работать в этом направлении.
Так, в соответствии с проектом этого решения определено, что ГУ «Парковки столицы» будет оператором автомобильных парковок на территории Минска.
Планируется, что время бесплатного нахождения транспорта на платной парковке будет 15 минут — и на открытой, и на закрытой. Определены места размещения платных парковок и размер платы за парковку, а также размер платы в случае невнесения платы за парковку, в соответствии с решением он предлагается, как одна базовая величина (42 белорусских рубля.
Три зоны размещения платных парковок
По его информации, также определены места размещения платных парковок. Они поделены на три зоны.
Первая зона (красная) — это самый центр Минска, куда входит Верхний город, Троицкое предместье, улица Замковая. Как отметил Зырянов, это самая востребованная и соответственно самая дорогая зона. Вторая зона (желтая) — это границы первого транспортного кольца, в границах второго транспортного кольца будет третья зона (зеленая).
Отличаться они будут тарифами, первая зона — это самый дорогой тариф, зона два — дешевле, зона три будет еще дешевле. Таким образом, мы хотим защитить эти зоны от наплыва транспортных средств, потому что, если туда приедут все желающие, то это будет не очень хорошо и для автомобилистов, и для местных жителей.
Стоимость парковок
По стоимости, если базово, Верхний город будет 7 рублей первый час и 3 рубля последующие, Троицкое предместье и улица Замковая — несколько дешевле. Во второй зоне — час нахождения будет 2 рубля. В третьей зоне будет один рубль в час. Это с 8:00 до 20:00, с 20:00 до 8:00 следующего дня нахождение там будет бесплатным. Но не все улицы в этих зонах имеют статус платных парковок, там есть возможность припарковаться и бесплатно. Но их, возможно, будет уже не так много.