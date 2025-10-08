Платные парковки в Минске разделят на три зоны, будут и бесплатные минуты

По стоимости, если базово, Верхний город будет 7 рублей первый час и 3 рубля последующие, Троицкое предместье и улица Замковая — несколько дешевле. Во второй зоне — час нахождения будет 2 рубля. В третьей зоне будет один рубль в час. Это с 8:00 до 20:00, с 20:00 до 8:00 следующего дня нахождение там будет бесплатным. Но не все улицы в этих зонах имеют статус платных парковок, там есть возможность припарковаться и бесплатно. Но их, возможно, будет уже не так много.