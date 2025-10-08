Ричмонд
ФСБ задержала украинского агента, подорвавшего автомобиль военного в Наро-Фоминске

ФСБ задержала российского гражданина, работавшего на украинские спецслужбы. Ему может грозить пожизненное заключение по статьям о теракте, государственной измене и незаконном изготовлении взрывчатки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД задержала агента украинских спецслужб, который подорвал автомобиль военнослужащего Минобороны в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, пресечена диверсионно-террористическая деятельность гражданина России 2001 года рождения, который арестован по статье о теракте.

Действуя по указанию своего куратора, фигурант изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно было помещено в тайник на территории столицы, а второе использовано для подрыва автомобиля военнослужащего Министерства обороны в Наро-Фоминске.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», и решением суда он заключен под стражу.

Украинскому агенту в ближайшее время будут также предъявлены обвинения по статьям «Государственная измена» и «Незаконное изготовление взрывчатых устройств». По совокупности санкций всех статей ему может грозить пожизненное лишение свободы.