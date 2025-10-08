Строительство 40-этажки Rams в Алматы могут отменить

Им выдал разрешение в том числе и ГАСК (управление архитектурно-градостроительного контроля в Алматы). Оно находится в ведении акимата. Они были проверены вышестоящим органом со стороны министерства и также были наказаны, предписания даны. Разборки продолжаются. После судебных решений мы скажем итог. (…) Если суд решит, то стройку могут отменить.