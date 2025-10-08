Строительство 40-этажки Rams в Алматы могут отменить

Глава Минпрома прокомментировал ситуацию с резонансной стройкой, отметив, что надзорные органы, выдавшие разрешение, уже понесли ответственность.
Им выдал разрешение в том числе и ГАСК (управление архитектурно-градостроительного контроля в Алматы). Оно находится в ведении акимата. Они были проверены вышестоящим органом со стороны министерства и также были наказаны, предписания даны. Разборки продолжаются. После судебных решений мы скажем итог. (…) Если суд решит, то стройку могут отменить.
Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев требовал полностью запретить строительство 40-этажки. Он объяснил это низким качеством строительства и тем, что застройщик, не завершив предыдущие проекты, запускает новый без разрешительных документов. Депутат предложил вместо высотки создать на этом участке сквер или социальный объект.
Стройка вызвала общественный резонанс из-за нарушений высотного регламента и жалоб жителей на уплотнение застройки и риск оползня. Проверку акимат начал после петиции горожан.
В конце августа работы приостановили. Но в начале сентября депутат Бахытжан Базарбек заявил, что застройщик Rams Qazaqstan возобновил стройку.
В начале октября акимат Алматы поручал усилить контроль за строящимися в городе ЖК и придерживаться утвержденных и согласованных с общественностью эскизов.
В высотке планировались апартаменты, офисы, торговые площади и отель. Строительством Rams Beyond Almaty занимается компания RAMS Qazaqstan. Ее учредители — Рамазан Булбул и Алмат Баимбетов. Фирма приглашала турецкого актера Бурака Озчивита, который стал бренд-амбассадором проекта.