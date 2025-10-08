Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Ингушетией и Татарстаном запущены регулярные авиарейсы

Полеты между регионами будут осуществляться каждую неделю по вторникам.

Источник: Комсомольская правда

7 октября в международном аэропорту Магаса приземлился первый авиарейс из Казани, ознаменовавший начало регулярного авиасообщения между Татарстаном и Ингушетией. Эту новость сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Полеты между регионами будут осуществляться каждую неделю по вторникам. Рейс из Казани будет вылетать в 08:25, а из Магаса обратно — в 12:10.

Этот шаг стал результатом договоренностей, достигнутых во время визита раиса Татарстана Рустама Минниханова в Ингушетию. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что открытие регулярного рейса в Казань является важным событием для развития транспортной инфраструктуры региона.

Напомним, из Казани и Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут осуществляться со следующей недели.