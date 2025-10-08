Между Ингушетией и Татарстаном запущены регулярные авиарейсы

7 октября в международном аэропорту Магаса приземлился первый авиарейс из Казани, ознаменовавший начало регулярного авиасообщения между Татарстаном и Ингушетией. Эту новость сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.
Полеты между регионами будут осуществляться каждую неделю по вторникам. Рейс из Казани будет вылетать в 08:25, а из Магаса обратно — в 12:10.
Этот шаг стал результатом договоренностей, достигнутых во время визита раиса Татарстана Рустама Минниханова в Ингушетию. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что открытие регулярного рейса в Казань является важным событием для развития транспортной инфраструктуры региона.
Напомним, из Казани и Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут осуществляться со следующей недели.