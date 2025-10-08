Защита экс-ректора ВГУ попросила суд признать его потерпевшим

Господин Ендовицкий сказал, что единственным разумным объяснением этого разговора являются внутренние дела и отношения собеседников. «Если какие-то расходы по диссертации понадобились, то они могли появиться не от меня или Трещевского, а от самих сотрудников ВГТУ. Уважаемая профессор Сироткина уже пояснила в судебном заседании по моему делу, что это были ее личные денежные средства, направленные на эти цели», — заявил Дмитрий Ендовицкий. Он отметил, что в материалах дела фигурируют различные противоречащие друг другу суммы, а его фамилия не звучит в контексте передачи денег. В ответ на просьбу прокурора прокомментировать характер отношений с господином Трещевским бывший глава ВГУ неожиданно сказал: «Я не просто ректор, я — звезда. Поэтому отношения были только деловые».