МВД рассказало о вынесенных решениях по прекращению гражданства

МВД за два года лишило приобретенного гражданства России 2875 человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. МВД за два года приняло почти три тысячи решений о прекращении российского гражданства, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

«2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ “О гражданстве Российской Федерации” территориальными органами МВД России. Об этом сообщают мои коллеги из миграционной службы МВД России», — сказала она.

Волк назвала основные причины таких решений:

если вступил в силу приговор за совершенное натурализованным гражданином преступление;если тот не встал на первоначальный воинский учет.

Представитель МВД подчеркнула, что институт прекращения российского гражданства создан прежде всего для более эффективного противодействия тем новым гражданам, кто угрожает национальной и общественной безопасности.

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отказ встать на воинский учет служит основанием для прекращения приобретенного гражданства.

В июле 2025-го в Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства уклонистов от воинского учета. Правительство поддержало эту инициативу.

