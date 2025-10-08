МВД рассказало о вынесенных решениях по прекращению гражданства

«2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ “О гражданстве Российской Федерации” территориальными органами МВД России. Об этом сообщают мои коллеги из миграционной службы МВД России», — сказала она.