Новая радиолокационная станция начала обеспечивать защиту неба в Беларуси, пишет телеграм-канал издания «Навiны Камянеччыны».
Так, в 8 радиотехнической бригаде мобильная двухкоординатная радиолокационная станция «Небо-СВ» заступила на боевое дежурство на западных рубежах Беларуси. Указанная станция предназначается для обнаружения, а также определения координат воздушных объектов, определения их государственной принадлежности.
