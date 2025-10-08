Новая радиолокационная станция начала обеспечивать защиту неба в Беларуси

Так, в 8 радиотехнической бригаде мобильная двухкоординатная радиолокационная станция «Небо-СВ» заступила на боевое дежурство на западных рубежах Беларуси. Указанная станция предназначается для обнаружения, а также определения координат воздушных объектов, определения их государственной принадлежности.