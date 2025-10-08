Ричмонд
Новая радиолокационная станция начала обеспечивать защиту неба в Беларуси

Радиолокационная станция «Небо-СВ» заступила на боевое дежурство на западных рубежах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новая радиолокационная станция начала обеспечивать защиту неба в Беларуси, пишет телеграм-канал издания «Навiны Камянеччыны».

Так, в 8 радиотехнической бригаде мобильная двухкоординатная радиолокационная станция «Небо-СВ» заступила на боевое дежурство на западных рубежах Беларуси. Указанная станция предназначается для обнаружения, а также определения координат воздушных объектов, определения их государственной принадлежности.

