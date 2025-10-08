Аварийную школу на Васильевском острове отремонтируют по требованию прокуратуры

Еще в 2024 году была разработана проектная документация на капитальный ремонт, она даже получила положительное заключение государственной экспертизы. Однако работы так и не начались — финансирование на ремонт выделено не было. Здание продолжает постепенно разрушаться, что нарушает права местных детей на качественное образование.