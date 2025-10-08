Ричмонд
Аварийную школу на Васильевском острове отремонтируют по требованию прокуратуры

Сейчас в школе не проводят уроки.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Василеостровского района подала иск об устранении нарушений в деятельности образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

— Речь идет о здании на Железноводской улице, которое с 1953 года ни разу не ремонтировалось капитально. Из-за аварийного состояния учебное заведение пришлось закрыть, — пояснили в прокуратуре.

Еще в 2024 году была разработана проектная документация на капитальный ремонт, она даже получила положительное заключение государственной экспертизы. Однако работы так и не начались — финансирование на ремонт выделено не было. Здание продолжает постепенно разрушаться, что нарушает права местных детей на качественное образование.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ответственных лиц провести все необходимые ремонтные работы. Исковое заявление уже принято к производству. Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства, проведенной надзорным органом.