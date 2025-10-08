Видеоролик о Волгоградской области признан лучшим на международном конкурсе

Всего на конкурс было подано свыше 500 заявок из 78 регионов России и стран СНГ. В очных мероприятиях приняли участие более 200 финалистов. С 25 по 27 сентября они защищали свои проекты в 27 номинациях. Работы победителей будут рекомендованы органам власти для реализации и тиражирования, а также организациям, которые занимаются развитием внутреннего и зарубежного туризма.