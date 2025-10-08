Видеоролик о Волгоградской области признан лучшим на международном конкурсе

Проект «PRO туризм в Котельниково» получил диплом I степени, одержав победу в международном молодежном конкурсе, сообщили в АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области». Проведение подобных мероприятий соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Торжественная церемония награждения победителей и призеров IV Международного конкурса «Туристический код моей страны, города, района, поселка — PRO туризм» состоялась во время празднования Всемирного дня туризма на ВДНХ в Москве. В номинации «Видеоролик про туризм» равных не оказалось работе студентки кафедры сервиса и туризма ВолГУ Дарьи Бойко.
Снятый ею сюжет знакомит зрителей с Котельниковским районом, фестивалем любителей приборного поиска «ВОЛГА-ДОН-ФЕСТ», а также с местными достопримечательностями. Представленный авторский туристический маршрут подойдет как для групповых экскурсий, так и для индивидуальных путешествий.
Всего на конкурс было подано свыше 500 заявок из 78 регионов России и стран СНГ. В очных мероприятиях приняли участие более 200 финалистов. С 25 по 27 сентября они защищали свои проекты в 27 номинациях. Работы победителей будут рекомендованы органам власти для реализации и тиражирования, а также организациям, которые занимаются развитием внутреннего и зарубежного туризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.