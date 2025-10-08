Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин приветствовал участников форума «Семья и культура»

Путин: необходимо обеспечивать условия для равного доступа россиян к культуре.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 8 окт — РИА Новости. Необходимо обеспечивать условия для равного доступа и приобщения людей к неисчерпаемым ресурсам и ценностям культуры, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Всероссийского форума «Семья и культура» и XXIV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

«Культура выполняет значимую просветительскую, консолидирующую миссию, хранит нашу общую историческую память, воспитывает в человеке высокие духовно-нравственные, патриотические, гражданские качества, и потому необходимо обеспечивать условия для равного доступа и приобщения людей, молодежи к ее поистине неисчерпаемым ресурсам и ценностям», — отметил Путин, приветствие которого зачитала на открытии форума детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Глава государства отметил, что форумы, которые организует институт уполномоченного по правам ребенка, давно зарекомендовали себя как авторитетные и востребованные площадки, объединяющие детских омбудсменов, руководителей профильных ведомств, СМИ, социально ориентированные НКО из многих регионов страны.

«Такой представительный формат позволит вам на профессиональном, экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных проблем в таких важных сферах, как защита прав и интересов детей, укрепление традиционных и семейных ценностей, повышение престижа больших, многодетных и многопоколенных семей», — подчеркнул он.

Президент России пожелал участникам форума и съезда плодотворной работы.