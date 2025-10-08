Омичам рассказали об опасности норовирусной инфекции

8 октября в омском управлении Роспотребнадзора детально рассказали о норовирусной инфекции — высококонтагиозного кишечного заболевания. Для заражения здорового человека достаточно попадания в желудочно-кишечный тракт менее 10 вирусных частиц.
Источником инфекции становится больной человек или вирусоноситель. Механизм передачи — фекально-оральный через пищевые продукты, воду и контактно-бытовой путь. Инкубационный период составляет от 4 до 77 часов, чаще всего 12−48 часов. Проявляться инфекция начинает остро: в первые 6−8 часов повышается температура тела, появляются озноб, ломота и головная боль. Чуть позже возникает тошнота, наблюдается многократная рвота. В большинстве случаев клинические признаки исчезают через 1−2 дня.
Для защиты от норовируса важны не только меры личной гигиены, но и своевременное обращение за медицинской помощью. В Роспотребнадзоре порекомендовали тщательно очищать фрукты и овощи, употреблять термически обработанные продукты и пить воду хорошего качества.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местным курьерам готовы платить около 140 тысяч рублей.