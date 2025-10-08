Омичам рассказали об опасности норовирусной инфекции

Источником инфекции становится больной человек или вирусоноситель. Механизм передачи — фекально-оральный через пищевые продукты, воду и контактно-бытовой путь. Инкубационный период составляет от 4 до 77 часов, чаще всего 12−48 часов. Проявляться инфекция начинает остро: в первые 6−8 часов повышается температура тела, появляются озноб, ломота и головная боль. Чуть позже возникает тошнота, наблюдается многократная рвота. В большинстве случаев клинические признаки исчезают через 1−2 дня.