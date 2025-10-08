Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге обновили электросети для жителей пяти улиц и переулков

После реконструкции энергоснабжение стало надежнее для 1,2 тысячи жителей Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Теперь 1296 жителей улиц Энгельса, К. Либкнехта, Шевченко и переулков Итальянский и Спускной в Таганроге обеспечены качественным и бесперебойным электроснабжением. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.

Это стало возможно после завершения реконструкции трансформаторной подстанции на переулке Итальянский, 97. Энергетики смонтировали новую блочную комплектную подстанцию с трансформатором мощностью 630 кВА, заменили 2,4 км воздушных линий, опоры и провода, установили 296 самонесущих изолированных вводов, а также свыше 290 однофазных и несколько трехфазных счетчиков. Обновленные сети теперь обеспечивают надежную работу энергосистемы в этом районе города, — подытожила Светлана Камбулова.

Напомним, ранее в Таганроге энергетики провели капитальный ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства, что позволит обеспечить более стабильное электроснабжение для горожан и предприятий.