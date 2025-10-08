В Таганроге обновили электросети для жителей пяти улиц и переулков

Это стало возможно после завершения реконструкции трансформаторной подстанции на переулке Итальянский, 97. Энергетики смонтировали новую блочную комплектную подстанцию с трансформатором мощностью 630 кВА, заменили 2,4 км воздушных линий, опоры и провода, установили 296 самонесущих изолированных вводов, а также свыше 290 однофазных и несколько трехфазных счетчиков. Обновленные сети теперь обеспечивают надежную работу энергосистемы в этом районе города, — подытожила Светлана Камбулова.