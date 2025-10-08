В Прикамье появятся три речных маршрута

В 2026 году в Пермском крае продолжат работу пять существующих речных маршрутов, включая направления из Перми в Заречный и из Березников в Быструю. К ним добавится новый маршрут из Перми в Усть-Качку. С 2027 года планируется запуск еще двух направлений — из Перми в Чайковский и через Оханск в Осу, а также транзитный рейс из Перми через Чайковский в Казань и обратно. Об этом сообщает издание Business Class.
На финансирование водных перевозок в 2026 году направят 537 миллионов рублей, в 2027 году — 366,7 миллиона рублей, а в 2028 году — 347,3 миллиона рублей. Непосредственно на перевозку пассажиров из этих средств выделят 117 миллионов рублей в 2026 году, 186,7 миллиона рублей в 2027 году и 189,3 миллиона рублей в 2028 году. Размер финансирования рассчитывается исходя из планируемого количества рейсов и установленных тарифов за километр пути судов.