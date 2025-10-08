В Прикамье появятся три речных маршрута

В 2026 году в Пермском крае продолжат работу пять существующих речных маршрутов, включая направления из Перми в Заречный и из Березников в Быструю. К ним добавится новый маршрут из Перми в Усть-Качку. С 2027 года планируется запуск еще двух направлений — из Перми в Чайковский и через Оханск в Осу, а также транзитный рейс из Перми через Чайковский в Казань и обратно. Об этом сообщает издание Business Class.