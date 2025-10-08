Подписано соглашение о развитии социальной инфраструктуры Волгодонска

В Волгодонске подписано трехстороннее соглашение, направленное на повышение доступности жилья для заводчан. Сторонами соглашения стали Сбер, завод «Атоммаш» и специализированный застройщик «Стройпроект-Восток». Ожидается, что его реализация поможет удержать на предприятии квалифицированных специалистов.
— Подписанное соглашение — это не просто финансовый инструмент, а реальный вклад в благополучие людей, которые создают будущее нашей страны. Мы предлагаем комплексные решения, которые помогут сотрудникам завода и их семьям улучшить жилищные условия, делая этот важный шаг максимально простым и комфортным. Уверен, что наше партнерство станет прочной основой для развития социальной инфраструктуры Волгодонска, — отметил региональный директор Ростовского отделения Сбербанка Дмитрий Юзиков.
Подписанное соглашение предусматривает возможность приобретения работниками завода жилья в Волгодонске при финансовой поддержке банка.
— Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие специалисты приходили работать на предприятие и оставались здесь. Поддержка в решении жилищного вопроса — это мощный стимул для наших сотрудников и значимый фактор в укреплении кадрового потенциала. Благодаря этому партнерству мы делаем работу на одном из ключевых машиностроительных предприятий страны еще более привлекательной, инвестируя в главный наш актив — в людей, — рассказал директор завода «Атоммаш» Максим Жидков.