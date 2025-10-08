На 15-метровой иве: девушка оказалась в опасности из-за своего кота

В единую дежурно-диспетчерскую службу поступил вызов о том, что на улице Баязита Бикбая девушка забралась на дерево за котом, но не смогла сама спуститься. Приехавшие на место спасатели обнаружили, аккуратно помогли хозяйке питомца с помощью лестницы слезть веток, которые были на расстоянии двух метров от земли.