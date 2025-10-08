На 15-метровой иве: девушка оказалась в опасности из-за своего кота

Вчера вечером, 7 октября, в Уфе прошла необычная спасательная операция. Подробности рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В единую дежурно-диспетчерскую службу поступил вызов о том, что на улице Баязита Бикбая девушка забралась на дерево за котом, но не смогла сама спуститься. Приехавшие на место спасатели обнаружили, аккуратно помогли хозяйке питомца с помощью лестницы слезть веток, которые были на расстоянии двух метров от земли.
Затем специалисты при помощи альпинистского снаряжения забрались на вершину 15-метровой ивы, где находился кот по кличке Дымок. Питомец немного покапризничал, но все же его удалось спустить вниз в специальной сумке.
В УГЗ отметили, что инцидент завершился благополучно — и девушка, и ее питомец никак не пострадали.
